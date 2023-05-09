شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأسنان تخاطب وزير الصحة لإخطارهم بموعد تكليف دفعة 2021 والان مع تفاصيل الخبر
كانت قد قالت النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه تم عقد اجتماع مع ممثلي دفعة 2021 وحضر ممثلا عنهم، الدكتورة بثينة محمود، الدكتورة رنا أحمد عبد الكريم، الدكتور محمود عاطف، الدكتور عمر ياسر ، الدكتور إبراهيم الجعفري، والدكتور لؤي الدين أحمد، وأوضحت أنه بعد مناقشات وطرح تساؤلات خريجي 2021 بخصوص التكليف، فإنه تم التأكيد على وجود تكليف لكل أطباء دفعة 2021 طبقا لقرار مجلس الوزراء، وأنه لا صحة لما يقال عن دمج تكليف دفعة 21 و22، وأكدت أن النقابة على تواصل دائم مع الوزارة واللجنة العليا للتكليف للتنسيق بشأن إجراءات التكليف والإعلان عنه وقت الانتهاء من الإجراءات التي تسير بصورة طبيعية حتى الآن.
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