شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والتعليم العالى يفتتحان متحف الزعفران بجامعة عين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد منذ قليل، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، افتتاح متحف قصر الزعفران بجامعة عين شمس، برفقة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، ونواب رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار الأسبق وأستاذ الآثار بجامعة عين شمس.

وشهد الافتتاح كلا من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار السابق، والدكتور أحمد عكاشة رائد الطب النفسى، والدكتور أحمد ذكى بدر ، وسفراء عدد من الدول وعمداء الكليات .

وأوضح رئيس جامعة عين شمس، أن قصر الزعفران يجب أن يحظى بمكانته التراثية التي يستحقها، وأن يقدم لزائريه في صورة متحفية تراثية تُعرف بحقيقة القصر، بل وأن يحظى بمتحف تعليمي لأبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة تدريس والعاملين وغيرهم من زائري جامعة عين شمس.

و قد وقع الإختيار على بدروم القصر ليكون متحفًا لعرض قطع أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمي للجامعة مع ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته، حيث قام فريق عمل متميز بوضع تصور للمتحف طبقًا لأحدث أساليب العرض المتحفي بمجموعة آثار متميزة.

المتحف يضم مجموعة متميزة من المعروضات منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

كما سيضم المتحف تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوى ، و مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م

وأيضا سيتضمن المتحف مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م، بالإضافة إلي مجموعة من مقتنيات الجامعة.