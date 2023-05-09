شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الأطباء البيطريين: 70% من الأمراض ذات أصل حيوانى.. ويطالب بتعيينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، كافة الجهات المعنية، بإجراء تعيينات لـ10 آلاف طبيب بيطري، مؤكدا أن عدم تعيين الأطباء البيطريين يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، مشيرا إلى أن 70% من الأمراض هى فى الأساس من أصل حيوانى، بمعدل كل 3 من 4 أمراض هى ذات أصل حيوانى، مؤكدا أن الطب البيطرى له دور وقائى هام جدا لحماية الإنسان.

وأوضح سليم، أن التعيينات توقفت منذ 28 عام، مشيرا إلى أن قانون تكليف المهن الطبية لا يشمل الأطباء البيطريين، حيث كان خريجى الطب البيطرى يعينون بقرار وزارى من وزير الزراعة فى حينه بشكل سنوى، وأخر قرار صدر كان فى عام 1995 لتعيين خريجى سنوات 92،93،94، وفى عام 2011 تم إجراء حصر للاحتياجات وتم الموافقة على تعيين 6 آلاف تم تعين منهم 2165 طبيب بيطرى فقط.

ولفت إلى أن العجز بأعداد الأطباء البيطريين أدى إلى وجود وحدات بيطرية مغلقة بالحافظات، مضيفا: ورغم وجود مبادرة "حياة كريمة" الأكبر فى تاريخ مصر، والتى تنفذ وحدات بيطرية بالمحافظات دون إجراء تعيينات بها، محذرا من تكرار سيناريو مسلسل مستشفيات التكامل مع الطب البيطرى، مشيرا إلى أن 150 طبيبا بيطريا فقط معنيين بالتفتيش على مستوى الجمهورية.