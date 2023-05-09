رئيس المصرية للمطارات: مطار سفنكس يخفف الضغط على مطار القاهرة الدولى

القاهرة - سامية سيد - أكد الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات أن مطار سفنكس الدولى غرب القاهرة أصبح مطارا عالميًا مجهزًا بجميع المرافق على أحدث المستويات العالمية، بعد زيادة طاقته الاستيعابية إلى مليون راكب سنويًا وذلك تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وتنشيطا للحركة السياحية الوافدة إلى مصر وزيادة الركاب.

وأكد رئيس الشركة المصرية للمطارات، خلال جولة تفقدية نظمتها وزارة الطيران المدنى لمحررى الطيران بمطار سفنكس، أن خطة تطوير مطار سفنكس شملت صالتى والوصول وكاونترات السفر والجوازات والجمارك والأسواق الحرة ومنطقة سيور الحقائب والمنظومة الأمنية والخدمية ومهبط الطائرات وغرفة التحكم والمراقبة، وسوف يشهد زيادة كبيرة فى إعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، وتطوير منطقة الأهرامات، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على مطار القاهرة، وأيضا تشجيع سياحة اليوم الواحد.

وأكد منصور، وضعنا فى عين الاعتبار عند تطوير المطار، أن يتطابق مع أحدث الأجهزة التكنولوجية والأمنية أحدث المطارات المصرية التى تساعد على تنشيط الحركة السياحية، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة افتتاح الكثير من المطارات التى تخدم المسافرين والسائحين وتذليل كافة الصعاب أمام المسافرين، وذلك بتوجيهات وزير الطيران المدني.