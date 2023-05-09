شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للمطارات: ويز إير تسير 4 رحلات إلي إيطاليا من مطار سفنكس منتصف يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الطيار أحمد منصور، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، أن شركة ويز للطيران (Wizz Air)، تسير من مطار سفنكس الدولي 4 رحلات أسبوعياً إلي إيطاليا " ميلانو ، روما ، فينيسيا، مالبينسا"وذلك اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، وذلك فى إطار تشجيع الحركة السياحية بالمطار بعد توسعته.

وأضاف رئيس الشركة المصرية للمطارات، خلال جولة تفقدية لمحرري الطيران المدني بمطار سفنكس الدولي، أن شركة طيران الجزيرة، أيضاً ستسير منتصف الشهر الجاري 4 رحلات جوية إلي الكويت علي أن يتم زيادة الرحلات لتصبح 7 رحلات جوية 20 يونيو المقبل، حيث من المقرر أن تشهد الفترة القادمة انتعاشاً كبيرا في الحركة الجوية بالمطار.