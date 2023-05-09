شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الصف السادس الابتدائى بالجيزة فى اللغة العربية الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي بالجيزة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023، يوم الخميس المقبل الموافق 11 مايو، وذلك وفقا لجدول الامتحانات المُعلن من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي يوم الخميس 11 مايو امتحان مادة اللغة العربية، والسبت 13 مايو امتحان مادة الرياضيات، والأحد 14 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والعلوم، والإثنين 15 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، استعداد جميع مدارس تعليم الجيزة بالإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسى الثاني "الدور الأول"، فضلا عن جاهزية غرفة العمليات بالمديرية لحل أية مشكلات أو معوقات داخل اللجان على مدار اليوم، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وكشف عن تفعيل غرفة عمليات مركزية بديوان المديرية وربطها بغرف عمليات دواوين الإدارات التعليمية للوقوف على أية مشكلات أو معوقات والعمل على حلها بشكل فورى وسريع، منبها على مديرى عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي لمتابعة سير أعمال الامتحانات مع توفير سبل الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 لصفوف النقل انطلقت يوم السبت الماضي الموافق 6 مايو، حيث أدى الطلاب والتلاميذ فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية الاختبارات ورقيا، كما أدى الطلاب فى المرحلة الثانوية الامتحانات إلكترونية على التابلت، إضافة إلى اختبارات الطلبة المصريين فى الخارج والتى تتم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.