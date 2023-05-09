شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تكشف تفاصيل اليوم الثانى للأسبوع الثقافى فى 25 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف أقيمت فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي في خمس وعشرين محافظة، تحت عنوان: "نعمة المال حقيقتها وشكرها" بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن المال نعمة من نعم الله ، وشكره ببذله في وجوه الخير نعمة أخرى، وقد قال أحد الصالحين : كلما أنعم الله (عز وجل) عليَّ بنعمة ثم وفقني لشكرها أدركت أن الشكر نعمة جديدة تحتاج إلى شكر جديد ، فبالشكر تزيد النعم، يقول الحق سبحانه: "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ"، وأن المال بحقه وحله نعمة من نعم الله وفضل منه سبحانه يؤتيه من يشاء، وأن بعض الناس لا يدركون حقيقة تلك المعاني، ففهموا أن الزهد رديف الفقر، مع أن ذلك شيء والزهد شيء آخر، فليس الزاهد من لا مال عنده، إنما الزاهد من لم تشغل الدنيا قلبه، فحال الغني الشاكر خير من حال الفقير الصابر.

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

1- ففي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد علي المصري.

2- وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مصعب بن عمير.

3- وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد يوسف شاهين.

4- وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرفاعي.

5- وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي مجاهد.

6- وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الصحابة.

7- وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة.

8- وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإسراء.

9- وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

10- وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد العالمية.

11- وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التحرير.

12- وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

13- وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي شبل.

14- وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشيخة نور الصباح.

15- وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبي بكر الصديق.

16- وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الأكبر الدكتور عبدالحليم محمود.

17- وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الهلالي.

18- وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المطار.

19- وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد دياب.

20- وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير بلفيا.

21- وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد ناصر الكبير.

22- وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو خليفة.

23- وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة.

24- وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد يوسف الحجاجي.

25- وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المحروسة.