شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة طوارئ بمطار سفنكس الدولى لمحاكاة حريق طائرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت سلطات مطار سفنكس الدولي، برئاسة اللواء أحمد جوهر مدير أمن مطار سفنكس الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، تجربة طوارئ لمحاكاة اشتعال طائرة وذلك فى إطار الاستعدادات لمواجهة الأزمات والطوارئ، بمشاركة كل من إدارة الطوارئ والأزمات بقطاع العمليات بمطار سفنكس والشرطة والحماية المدنية ووحدات المراقبة الجوية وحدات الإنقاذ والإطفاء والاسعاف، جاء ذلك أثناء جولة تفقدية نظمتها وزارة الطيران المدنى لمحررى الطيران المدنى.

أثناء هبوط طائرة حدث انحراف للطائرة اشتعلت بها النيران، ما استدعى تدخل سلطات المطار وتفعيل خطة الطوارئ لاحتواء الأزمة الناتجة عن الإصابات والوفيات ومعالجة الآثار السلبية للحادث واستعادة الحالة الطبيعية لتشغيل المطار، وعند وصول البلاغ قامت كل إدارة باتخاذ الإجراءات التنفيذية للقيام بمهامها طبقًا لدورها فى السيناريو وخطة الطوارئ، وتم الانتهاء من أعمال الإنقاذ والسيطرة على الحريق الذى لحق الطائرة، وتقديم كافة الخدمات الطبية وإجراء الإسعافات العاجلة.