شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يكرم أوائل القاضيات بدورة التكوين الأساسى الأولى بعد قليل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المستشار عمر مروان وزير العدل، بعد قليل اليوم الثلاثاء، احتفالية لتكريم أوائل القاضيات في دورة التكوين الأساسي الأولى للقاضيات، بحضور كبار رجال القضاء، حيث من المقرر تسليم شهادات تقدير للقاضيات الأوائل، بمقر قاعة الاحتفالات بديوان عام وزارة العدل.

وتقوم وزارة العدل بتشجيع القاضيات على التدريب والعمل حيث تقدمت وزارة العدل بالتهنئة إلى قاضيات مصر فى 10 مارس الماضى بمناسبة اليوم العالمي للقاضيات، وباركة مشاركتها تنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أتاح لها الحصول على هذا الحق بالمساواة مع الرجال في تولي الوظائف القضائية.

وترجمة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في كافة المجالات، فقد شهد عام 2022 ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري إتاحة التعيين للمرأة المصرية ابتداء في مجلس الدولة والنيابة العامة لتكتمل بذلك مشاركة المرأة في كل الجهات والهيئات القضائية.

ووصل عدد القاضيات في جمهورية مصر العربية إلى 3541 في كل الجهات والهيئات القضائية، وقد أثبتت التجربة نجاح المرأة في كل المناصب التي تقلدتها داخل القضاء، وقدرتهن على تحمل أعباء العمل القضائي في مختلف صوره.