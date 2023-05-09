شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ضمان الجودة الجديد يشيد بجهود الأزهر الشريف كعبة العلم وقبلة العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء؛ لتقديم التهنئة إلى الدكتور علاء كمال الدين عشماوي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الجديد، وللدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة، داعيًا لرئيس الهيئة بدوام النجاح والسداد والتوفيق لما فيه مصلحة الوطن والعملية التعليمية.

واستعرض رئيس الجامعة التعريف بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، مشيرًا إلى أن مما تتميز به جامعة الأزهر أنها موجودة في جميع محافظات الجمهورية من أسوان حتى الإسكندرية، ويدرس بها ما يقرب من نصف مليون طالبٍ وطالبةٍ، إضافة إلى ذلك يدرس بها نحوًا من 40 ألف طالبٍ وطالبةٍ من أكثر من 114 دولة تشمل مختلف دول العالم.

من جانبه رحب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم برئيس جامعة الأزهر ونائبه لشئون التعليم والطلاب، مؤكدًا على أن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعد كعبة للعلم وقبلة للعلماء من مختلف دول العالم وهي القوى الناعمة لمصر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، مشيدًا بالتعليم الأزهري ومنهجه الوسطي المعتدل.

وفي ختام اللقاء قام رئيس جامعة الأزهر بإهداء درع جامعة الأزهر لرئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الجديد.