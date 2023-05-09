شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: 475 مليون جنيه حجم الخطة الاستثمارية بمحافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء أشرف الدودى محافظ قنا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتناول الاجتماع بحث الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات تنفيذها وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية، ومشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنظومة النظافة، وجهود المحافظة فى تنفيذ الموجة الـ 21 لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأراضى الزراعية.

وفى بداية الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ قنا جهود الأجهزة التنفيذية للمحافظة فى متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة لركوب سيارات الأجرة لوسائل النقل الداخلى والخارجى والنقل العام بعد الزيادة الأخيرة فى أسعار السولار، وطالب «آمنة»، بضرورة تكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين والحد من أى ممارسات غير قانونية، والالتزام بوضع «ستيكر» بقيمة التعريفة الجديدة على زجاج السيارة الأمامى والخلفى، واعلام المواطنين بأرقام الشكاوى وضعها بجميع مواقف نقل الركاب بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا انه تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاشتراك مع الإدارات المعنية لمتابعة محطات الوقود وتكثيف الرقابة عليها للتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشيراً إلى استمرار فتح غرف العمليات والأزمات بالمحافظة والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية فى الوزارة على مدار اليوم لمتابعة تطورات الوضع وتفعيل الخطوط الساخنة وخدمات تلقى الشكاوى من المواطنين لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتعامل مع أى مشكلات أو شكاوى من المواطنين والتواصل مع المحافظات لحلها.

كما شهد الاجتماع متابعة جهود المحافظة فى تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو المقبل وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.

ووجه اللواء هشام آمنة، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق مع جهات الولاية والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات جديدة أو حالات بناء مخالف فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأشار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا إلى استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بكل حسم، ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، مشيرا إلى انه تم استرداد 51 فدانا و23 قيراطا أملاك دولة حيث نفذت مراكز المحافظة إزالات لحالات التعدى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضى المُتعدى عليها من قِبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها على أراضى أملاك الدولة بلغت 118 حالة، منها 68 حالة تعدى بالمبانى على مساحة 14 ألفا و178 مترا، و50 حالة تعدى بالزراعة، بإجمالى مساحة 51 فدانا و23 قيراطا، بالإضافة إلى إزالة 39 حالة تعدى بالمبانى على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة فدان و17 قيراط.

كما تابع اللواء هشام آمنة خلال الاجتماع آخر مستجدات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى تشهدها المحافظة حيث يبلغ نصيب محافظة قنا من مشروعات " حياة كريمة" حوالى 1872 مشروع فى مختلف القطاعات الخدمية، موزعين على 19 مجلس قروى و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة فى 5 مراكز، باستثمارات تبلغ حوالى 31 مليار جنيه، يستفيد منها حوالى 1.5 مليون مواطن ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من الخطوات التنفيذية الجارية لوصول كافة التجهيزات الخاصة بمجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية فى المرحلة الأولى لتشغيلها واستقبال المواطنين بها.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الدولة لسرعة الانتهاء من كافة المشروعات المستهدفة ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى جميع المحافظات لدخول المشروعات الخدمة أمام المواطنين والاستفادة منها، ووجه وزير التنمية المحلية بزيادة معدلات التنفيذ للمشروعات المتبقية فى المرحلة الأولى خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

ومن جانبه أوضح اللواء أشرف الداودى أن نسبة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة قنا أكثر من 90%، وتم استلام العديد من المنشآت وجارى افتتاحها تجريبياً، لافتا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة فمن المقرر أن تستهدف قرى مركزى نجع حمادى وقنا، وتم الانتهاء من توفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروعات المقترحة خلال هذه المرحلة.

وفى نفس السياق... أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه ناقش خلال لقائه مع محافظ قنا معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2022 / 2023 والتى تبلغ استثماراتها حوالى 475 مليون جنيه حيث يتم من خلالها رفع كفاءة ورصف الطرق الرئيسية والفرعية وأعمال التطوير لعدد من المناطق بأحياء المحافظة المختلفة، بما يساهم فى الارتقاء بالخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والإنارة، موجها بسرعة الانتهاء من المشروعات قبل نهاية العام المالى الحالى وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وإزالة أى تحديات تواجه عملية التنفيذ، بينما أشار «الداودي»، إلى أن أعمال المشروعات تسير على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة أمام المواطنين.

كما أطمأن اللواء هشام آمنة على جهود المحافظة فيما يخص تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث تم الأشارة إلى أنه تم توريد 170 ألف شجرة إلى محافظة قنا بالإضافة إلى حوالى 45 ألف شجرة قامت المحافظة بزراعتها خلال الفترة الماضية.

ومن جانبه قال اللواء أشرف الداودى أن محافظة قنا استلمت 170 ألف شجرة ( 109 ألف شجرة مثمرة، 61 ألف شجرة زينة )، مؤكدا أنه فور استلام الأشجار، تم توزيعها على الوحدات المحلية لمدن المحافظة، وقام مسئولى الوحدات المحلية للمن والقرى بالبدء فى زراعة تلك الأشجار على جوانب الطرق والمساحات المخصصة لها، مشيرا إلى أن الأشجار التى تم توزيعها على الوحدات المحلية شملت ( 36 الف شجرة زيتون، و36 الف شجرة ليمون، و23 الف شجرة جوافة، و20 الف شجرة كونو كاربس، و20 الف شجرة كازورينا، و18 الف شجرة كافور، و10 الف شجرة برتقال، و2 الف شجرة يوسفى، و2 الف شجرة رومان، و2 الف شجرة فرشة الزجاج، و1 الف شجرة أكاسيا جاوكا).

واختتم الاجتماع بمتابعة جهود المحافظة فى رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية الصلبة وملف النظافة العامة للشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بصورة يومية بما يحقق رضا المواطنين عن هذا الملف، حيث وجه وزير التنمية المحلية بأهمية تكثيف جهود المحافظة فى رفع القمامة أولاً بأول للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وعدم تراكم القمامة فى الصناديق، ولفت المحافظ إلى قيام الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بحملات مستمرة ودورية لرفع مخلفات وقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها.