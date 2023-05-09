شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معيط: 610 مليارات جنيه إيرادات غير ضريبية و14.4 مليار فائض الهيئات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط، عن المستهدفات المتوقعة خلال العام المالي الجديد 2023/2024، في الإيرادات غير الضريبية من مصادر مختلفة، لتصل إلي 610 مليارات جنيه، حيث من المقدر تحقيق فائض 5 مليار جنيه صافي أرباح قطاع الأعمال العام، و14.4 مليار جنيه فوائض للهيئات الاقتصادية للخزانة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الثلاثاء، لاستعراض مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024

وقال معيط، إنه من المتوقع تحقيق هيئة قناة السويس خلال العام المالي الجديد 2023/2024 فائض يصل إلي 51 مليار جنيه، و3 مليارات جنيه صافي البنوك.

وفي السياق ذاته، أشار معيط إلي دور قانون الجمارك في معالجة السلبيات السابقة فضلا عن تبسيط الإجراءات و استحداث نظم جديدة، وتطوير العمل في المصلحة، لافتاً إلي أن التشريع متوافق مع الممارسات العالمية، وعمل على تحسين مناخ الاستثمار والقدرة التنافسية ورفع المؤشرات المصرية.

ولفت معيط إلي الجهود المبذولة في تعديل فئات التعريفة الجمركية، وتنفيذ المشروع القومي لتحديث المنظومة الجمركية، المدعم من الرئيس.