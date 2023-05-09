شكرا لقرائتكم خبر عن تمثال إيمحوتب وتابوت من الخشب.. أول صور من داخل متحف قصر الزعفران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت جامعة عين شمس، رسميا متحف قصر الزعفران بالجامعة، حيث وقع الإختيار على بدروم القصر ليكون متحفًا لعرض قطع أثرية حقيقية كجزء من الدور التعليمي للجامعة مع ربط المتحف بقصر الزعفران وقصته.

وينشر ”الخليج 365” أول صور من داخل متحف جامعة عين شمس بقصر الزعفران ، حيث يضم المتحف يضم مجموعة متميزة من المعروضات منها واجهة بوابة مقصورة الأمير نب ماعت رع بن الملك رمسيس التاسع (1125-1107 ق.م)، وكان يشغل منصب كبير كهنة الشمس (ور ماو) في معبد رع في إيونو.

كما يضم المتحف تمثال إيمحوتب من البرونز، والقاعدة من الألباستر، يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين- العصر الصاوي، وتابوت آدمي من الخشب عليه مناظر دينية لحماية المتوفى يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين-العصر الصاوى ، و مجموعة من الخزف، صناعة غيبي التوريزي رائد الخَزَّافين زمن المماليك، القرن 8هـ/14م

وأيضا يتضمن المتحف مجموعة من النياشين والأوسمة والميداليات التذكارية للمملكة المصرية، عصر أسرة محمد علي القرن 1314هـ/1920م، بالإضافة إلي مجموعة من مقتنيات الجامعة.