شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يحصل المواطن على خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن آليات حصول المواطنين على خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار والتى تضمنت :-

1- إذا كان المريض له تأمين صحي فيتوجه إلى أقرب لجنة تأمين صحي

2- إذا لم يكن للمريض تأمين صحي يتوجه إلى أقرب مستشفى حكومي

3- يتم الكشف على المريض وعرض حالته على لجنة متخصصة لإصدار القرار

4- بعد الكشف تتواصل المستشفى مع المريض لتحديد موعد الفحص وإجراء العملية الخط

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مضيفا أن المرضى يتم توزيعهم مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وأضاف أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظارمجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث إن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.



