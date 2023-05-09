شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى نقص السلع الأساسية فى الأسواق والمنافذ التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقص السلع الأساسية فى الأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لنقص السلع الأساسية في الأسواق أو المنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي، مُشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، موضحةً أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

وفي سياق متصل، يتوافر احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر مقبلة، حيث يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السكر نحو 4 أشهر، فيما يصل الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز إلى 3.7 أشهر، إلى جانب توافر احتياطي استراتيجي آمن من المكرونة لمدة تصل إلى7 أشهر، وتوافر مخزون استراتيجي من الزيت يكفي نحو 3.4 أشهر، بالإضافة إلى توافر احتياطي استراتيجي آمن من الدواجن المجمدة 7 أشهر، مع توافر احتياطي استراتيجي آمن من القمح، والذي سيرتفع بعد الموسم الحالي ليصل إلى 7 أشهر.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى يتسلم رسالة من "سلفا كير" بشأن تطورات الأوضاع فى السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول "توت جلواك" مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الفريق أول "توت جلواك" سلم الرئيس رسالة من أخيه الرئيس "سلفا كير"، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني الشقيق.

ميناء سفاجا يستقبل 466 عالقا من السودان بينهم 5 بريطانيين وأمريكى

استقبل ميناء سفاجا البحرى، صباح اليوم 466 شخصا من العالقين فى السودان، من جنسيات مختلفة، وكان فى استقبالهم محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، ورئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، وقيادات المحافظة والأجهزة المختلفة.

وذللت الاجهزة المختصة داخل الميناء العقبات للعالقين فى السودان ونقلهم فور وصولهم إلى الميناء داخل اتوبيسات مكيفة، بالتعاون بين الأجهزة المصرية المختلفة التى رحبت بوصول العالقين من الجنسيات المختلفة.

وتبين أن العالقين الذين وصلوا صباح اليوم إلى ميناء سفاجا البحرى، يبلغ عددهم 466 عالقا بينهم 272 سودانى الجنسية، و184 مصريا، و5 بريطانيين، وأمريكى الجنسية، وعالق من دولة كينيا.

الأرصاد: ارتفاع بحرارة الجو يصل 4 درجات يبدأ غدا.. والعظمى بالقاهرة 32 الخميس

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غدا الأربعاء 10 مايو، هناك ارتفاع فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 4 درجات.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة مع نهاية هذا الأسبوع يوم الخميس 11 مايو ، القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 20 درجة، والسواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 18 درجة، وجنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 23 درجة، و شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 21 درجة، و جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 23 درجة.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة صباحا، مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وزير الزراعة الأمريكى: الانتهاء قريبا من ملف تصدير الموالح المصرية لأسواقنا

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع نظيره الأمريكى توماس فيلساك تعزيز آفاق التعاون بين البلدين فى المجال الزراعى، ومتابعة الملفات الفنية المتعلقة بزيادة التبادل التجارى، وكذا الاستفادة بالخبرة الأمريكية فى نظام التعاون الزراعى ومجابهة مشكلة تفتت الحيازة الزراعية.. فيما أكد فيلساك الانتهاء قريبا من ملف تصدير الموالح المصرية إلى السوق الأمريكية، مشيرا إلى استمرار التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء على هامش اجتماعات مؤتمر المناخ الخاص بالمبادرة الأمريكية - الإماراتية للابتكار الزراعى المنعقدة حاليا فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

التعليم تعلن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة ومقار اللجان الأسبوع المقبل

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة استعداداً للامتحانات التى تنطلق 12 يونيو المقبل وأيضا مقار اللجان الامتحانية لكل طالب، الأسبوع المقبل، وتتيح الوزارة للطلاب الاستعلام عن أرقام الجلوس ومقر واسم المدرسة التى يؤدى فيها الامتحان إلكترونيا عبر موقع الوزارة، كما يمكن للطالب الحصول على بطاقة رقم الجلوس من المدرسة المقيد بها بعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس الثانوية من قبل لجان النظام والمراقبة " الكنترولات".

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وزير المالية: نستهدف فائضا أوليا مستداما 2.5% سنويا ومعدل نمو 6%

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولى سنوى مستدام فى حدود 2.5%، كذلك المساهمة فى تحقيق معدلات نمو لا تقل عن 6% سنويا واستمرار الالتزام بالإصلاح الاقتصادى الكامل.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، بحضور وزيرى المالية والتخطيط، والتى شهدت إلقاء وزير المالية للبيان المالى.

أضاف وزير المالية أن الدولة تستهدف تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم وتمكين مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ولتحقيق هذه المستهدفات تعمل الحكومة على زيادة وإعادة هكيلة الإنفاق العام من خلال ترتيب الأولويات بشكل يضمن وفورات على المدى المتوسط، هذه الوفورات تسمح بالانفاق على المشروعات وتوفير السلع الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة لضمان مستقبل أفضل للمواطنين.

العدل تطرح قوانين الأحوال الشخصية الجديدة فى حوار مجتمعى قريبا

تطرح وزارة العدل قريبا خلال الفترة المقبلة مشاريع قوانين الاحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين وصندوق دعم الأسرة للنقاش فى حوار مجتمعي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، والحفاظ على الأسرة المصرية.

وعرض المستشار عمر مروان وزير العدل أمس على الرئيس عبد الفتاح السيسي مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلاً عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.

ووجه الرئيس السيسي بإجراء حوار مجتمعي واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية.