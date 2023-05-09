شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء .. عقود عمل لذوي همم في شركات قطاع خاص بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة بشأن متابعة تعيين 127 من ذوي الهمم كدفعة ثانية من المشاركين بملتقى التوظيف الذي أقامته المديرية بشهر مارس الماضي، وذلك للعمل في 21 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بمتابعة فرص العمل التى تم توفيرها لذوى الهمم بالملتقى، والتأكد من إستلامهم للعمل داخل الشركات التى وفرت الفرص وحصولهم على كافة مستحقاتهم وفقاً للحد الأدنى للأجور وغيرها من المكافآت والحوافز في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشغيل وتدريب ودمج تلك الفئة .

وأوضح أحمد عزاز مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة، في تقريره للوزارة ،اليوم الثلاثاء متابعة تشغيل 127 من ذوى الهمم المشاركين في الملتقى الذى نظمته في شهر مارس الماضى والذين تم تسجيلهم وتقديم اوراقهم للعمل في 21 شركة من القطاع الخاص.

وأضاف مدير المديرية أنه استقبل عددًا من ذوي الهمم لتوقيع عقود العمل الخاصة بهم للعمل بالشركات المشاركة بالملتقى التوظيفي كدفعة ثانية، تأكيدًا على مبدأ الشفافية والمصداقية مع المواطنين، وجار استكمال باقى التعيينات ومتابعتها مع الشركات .