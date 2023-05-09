شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنفى ما تردد حول إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت محافظة القاهرة ما أثير بشأن إزالة المقبرة الخاصة بالشيخ محمد رفعت ، أو إرسال المحافظة خطاب يطالب أسرة الفقيد الراحل بنقل رفاته على نفقتهم الخاصة .

وأكدت محافظة القاهرة أن ما تردد بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة، وأهابت بوسائل الإعلام تحرى الدقة والرجوع للمصادر الرسمية للتأكد من صحة البيانات .

كانت بعض المواقع الإخبارية قد تناقلت أخبار عن استغاثات لحفيدة الشيخ محمد رفعت، من رغبة المحافظة فى نقل رفات الشيخ محمد رفعت، تمهيدا لإزالة المقبرة حيث إنها تقع فى مسار تطوير محور صلاح سالم بالقاهرة.