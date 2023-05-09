رئيس أكاديمية الفنون: تكريم وزيرة الثقافة تتويج لمجهود عام كامل من العمل الجاد

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القاهرة - سامية سيد - شهدت دار الأوبرا المصرية أمس الإثنين، الحفل السنوى للمعهد العالى للباليه التابع لأكاديمية الفنون والذى تم عرض من خلاله مسرحية "دون كيشوت" على مسرح الأوبرا، وذلك بمشاركة طلاب وطالبات المعهد العالى للباليه، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

وحرصت وزيرة الثقافة على تكريم الباليرينا الدكتورة ماجدة صالح، امتنانًا وعرفانا بجهودها وإنجازاتها المتفردة فى فن الباليه، بجانب دفعة خريجى المعهد العالى للبالية لعام 1983، امتنانًا بما قدموه من عطاءات بناءة في مجالات فنية متعددة طوال 40 عامًا، وشهدت فعاليات الحفل تكريم كلا من الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية السابق، الدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للبالية، والدكتور سامح صابر، عميد المعهد العالى للنقد الفنى، الدكتور حسام محسب، عميد المعهد العالى لفنون الطفل، و المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بوزارة الثقافة، والدكتور عاصم عبده، الأستاذ بقسم طرق تدريس الباليه ، منار عبد الحميد محمد، مدربة ومصممة باليه، وعيشة فؤاد علي، مدربة ومصممة باليه بمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية.



تكريم وزيرة الثقافة

ومنحت وزيرة الثقافة شهادات تقدير لعددٍ من مديري مدرسة الباليه على مجهوداتهم المضنية في تطوير منظومة العمل بالسنوات الماضية، حيث تضمنت قائمة المكرمين، الدكتورة تهانى حسن، والدكتورة هند عصمت، و الدكتور هشام محمد.

وكرمت الوزيرة الطالبين، ماهينور أحمد، وهادى محمد، لحصولهما على المركز الأول بالمسابقة العالمية Dance World Cup، والتي أُقيمت بمصر للمرة الأولى في الرقص الفردي والحديث والتى تؤهلهم للسفر إلى البرتغال للمشاركة فى النهائيات.



جانب من التكريم

وكرمت وزيرة الثقافة عددا من طلبة المعهد فى الحفل الذى أقيم بموسمه الثامن، وعبر المكرمين عن سعادتهم الكبيرة، وقدموا عروض باليه "دونكيشوت" الذى نال إعجاب الحضور وشهد حضور عددا من الفنانات من الخريجات السابقات للمعهد ومنهم نيللى كريم، وميرنا وليد.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون: إن الحفل السنوى لطلبة المعهد العالى للباليه هو نتيجة تتويج لمجهود عام كامل من التدريب والعمل الجاد من جانب كامل المنظومة سواء من أساتذة، وطلاب، وإدريين، وكل العامليين بالأكاديمية التى احتشدت واجتهدت من أجل الخروج بهذه الصورة المشرفة التى عبر عنها ذلك العرض الرائع الذى تم تقديمه على خشبات المسرح الكبير بدار الأوبرا الذى شهد وقوف العديد من الرموز الفنية المصرية خطت أسمايها بحروف من ذهب فى تاريخ الفن المصرى من خلال تقديم بين جنباته الأعمال الفنية المتميزة، وها هو اليوم من خلال هذا العرض يتم الإعلان عن مولد نجوم جدد فى سماء الفن المصرى خاص بفن الباليه أحد الفنون العالمية الذى تتميز بها الدولة المصرية التى استطاعت عبر توفير الأمكانات الدراسية والعملية المطبقة فى أحدث العالمية بأعرق المعاهد الدولية أن تضع لنفسها قدما وتصنمع تاريخا فى هذا الفن الراقى.



جانب من الحفل

وأضافت جبارة أن طلاب الأكاديمية دائما وأبدا ما ترتبط أساميهم بسماء النجومية سواء من خلال عروض الباليه أو عبر مشاركتهم فى فى الأعمال الفنية ومؤخرا استطاع طلاب الأكاديمية ماهينور أحمد،وهادى محمد الفوز بمسابقة عالمية والحصول على المراكز فى مسابقة الرقص العالمية Dance World Cup والتى أقيمت بمصر للمرة الأولى والتى تؤهلهم للسفر للبرتغال للمشاركة فى النهائيات.

وقال الدكتور عاطف عوض عميد معهد الباليه وأحد المكرمين : إن المعهد العالى للباليه هو المعهد الأول فى الشرق الأوسط لذلك هو أحد ايقونات الثقافة ومنارة للفن الراقى ليس فى مصر فقط وإنما فى محيطها الأقليمى ككل .



جانب من تكريم وزيرة الثقافة

وأضاف "عوض" أنه منذ توليه عمادة المعهد يشعر بمدى المسئولية الكبرى الملقاه على عاتقه فهو يحمل تاريخ عريق من الإنجازات وتراث ثقافى وفنى كبير لذلك كان شغله الشاغل هو الحفاظ على تلك المكانة الكبرى التى يتمتع بها الباليه المصرى مع دفعه للأمام من خلال تطوير وتأهيليهم دراسيا وعمليا والتدريب على أداء عروض الباليه العالمية والتعود على مواجهة الجمهور.

ومن جانبه قال الدكتور محمود صلاح مدير مدرسة البالية إن التكريم شىء محبب وهو الثمرة التى يحصل عليها كل مجتهد ثابر وتميز فى عمله لذلك كان التكريم أمس هو بمثابة دفعة وحافز للأستمرار فى تقديم الأفضل بجانب الفخر بأن هذا التكريم يأتى للأجتهاد فى عمل مثل الباليه ذلك الفن الراقى المعنى بالأساس بالسمو بالروح والحس الفنى.



حفل المعهد العالى

وأضاف "صلاح": أن الكل داخل أكاديمية الفنون يجمعهم هدف واحد وهو الأرتقاء بالفن المصرى وتقديم أعمال جيدة تساهم فى نشر الوعى والثقافة لذلك فهناك نوع من التكامل والتشابك يجمع بين أستذة الباليه يبدأ ممن أول اختيارات الطلاب المتقديمن للألتحاق بمدرسة الباليه والحرص على اختيار أفضل العناصر وذلك عبر اجتياز الأختبارات الفنية والرياضية والكشف الطبى ومرورا بالدراسة فى الصفوف الأولى بمدرسة الباليه التى أشرف برئاستها ووصولا بالمعهد العالى للباليه بعمادة الدكتور عاطف عوض التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة التى تحرص على توفير كامل الأحتياجات الدراسية والعملية وتسخير كافة الأمكانات للإرتقاء بفن الباليه المصرى.

يذكر أن الحفل السنوى للمعهد العالى للباليه التابع لأكايمية الفنون تم برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمة الفنون كما شهد حضور الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه.



طالبات المعهد مع وزيرة الثقافة



وزيرة الثقافة مع المكرمين من المعهد

ومنحت وزيرة الثقافة شهادات تقدير لعددٍ من مديري مدرسة الباليه على مجهوداتهم المضنية في تطوير منظومة العمل بالسنوات الماضية، حيث تضمنت قائمة المكرمين، الدكتورة تهانى حسن، والدكتورة هند عصمت، و الدكتور هشام محمد.

وكرمت الوزيرة الطالبين، ماهينور أحمد، وهادى محمد، لحصولهما على المركز الأول بالمسابقة العالمية Dance World Cup، والتي أُقيمت بمصر للمرة الأولى في الرقص الفردي والحديث والتى تؤهلهم للسفر إلى البرتغال للمشاركة فى النهائيات.

وكرمت وزيرة الثقافة عددا من طلبة المعهد فى الحفل الذى أقيم بموسمه الثامن، وعبر المكرمين عن سعادتهم الكبيرة، وقدموا عروض باليه "دونكيشوت" الذى نال إعجاب الحضور وشهد حضور عددا من الفنانات من الخريجات السابقات للمعهد ومنهم نيللى كريم، وميرنا وليد.

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون: إن الحفل السنوى لطلبة المعهد العالى للباليه هو نتيجة تتويج لمجهود عام كامل من التدريب والعمل الجاد من جانب كامل المنظومة سواء من أساتذة، وطلاب، وإدريين، وكل العامليين بالأكاديمية التى احتشدت واجتهدت من أجل الخروج بهذه الصورة المشرفة التى عبر عنها ذلك العرض الرائع الذى تم تقديمه على خشبات المسرح الكبير بدار الأوبرا الذى شهد وقوف العديد من الرموز الفنية المصرية خطت أسمايها بحروف من ذهب فى تاريخ الفن المصرى من خلال تقديم بين جنباته الأعمال الفنية المتميزة، وها هو اليوم من خلال هذا العرض يتم الإعلان عن مولد نجوم جدد فى سماء الفن المصرى خاص بفن الباليه أحد الفنون العالمية الذى تتميز بها الدولة المصرية التى استطاعت عبر توفير الأمكانات الدراسية والعملية المطبقة فى أحدث العالمية بأعرق المعاهد الدولية أن تضع لنفسها قدما وتصنمع تاريخا فى هذا الفن الراقى.

وأضافت جبارة أن طلاب الأكاديمية دائما وأبدا ما ترتبط أساميهم بسماء النجومية سواء من خلال عروض الباليه أو عبر مشاركتهم فى فى الأعمال الفنية ومؤخرا استطاع طلاب الأكاديمية ماهينور أحمد،وهادى محمد الفوز بمسابقة عالمية والحصول على المراكز فى مسابقة الرقص العالمية Dance World Cup والتى أقيمت بمصر للمرة الأولى والتى تؤهلهم للسفر للبرتغال للمشاركة فى النهائيات.

وقال الدكتور عاطف عوض عميد معهد الباليه وأحد المكرمين : إن المعهد العالى للباليه هو المعهد الأول فى الشرق الأوسط لذلك هو أحد ايقونات الثقافة ومنارة للفن الراقى ليس فى مصر فقط وإنما فى محيطها الأقليمى ككل .

وأضاف "عوض" أنه منذ توليه عمادة المعهد يشعر بمدى المسئولية الكبرى الملقاه على عاتقه فهو يحمل تاريخ عريق من الإنجازات وتراث ثقافى وفنى كبير لذلك كان شغله الشاغل هو الحفاظ على تلك المكانة الكبرى التى يتمتع بها الباليه المصرى مع دفعه للأمام من خلال تطوير وتأهيليهم دراسيا وعمليا والتدريب على أداء عروض الباليه العالمية والتعود على مواجهة الجمهور.

ومن جانبه قال الدكتور محمود صلاح مدير مدرسة البالية إن التكريم شىء محبب وهو الثمرة التى يحصل عليها كل مجتهد ثابر وتميز فى عمله لذلك كان التكريم أمس هو بمثابة دفعة وحافز للأستمرار فى تقديم الأفضل بجانب الفخر بأن هذا التكريم يأتى للأجتهاد فى عمل مثل الباليه ذلك الفن الراقى المعنى بالأساس بالسمو بالروح والحس الفنى.

وأضاف "صلاح": أن الكل داخل أكاديمية الفنون يجمعهم هدف واحد وهو الأرتقاء بالفن المصرى وتقديم أعمال جيدة تساهم فى نشر الوعى والثقافة لذلك فهناك نوع من التكامل والتشابك يجمع بين أستذة الباليه يبدأ ممن أول اختيارات الطلاب المتقديمن للألتحاق بمدرسة الباليه والحرص على اختيار أفضل العناصر وذلك عبر اجتياز الأختبارات الفنية والرياضية والكشف الطبى ومرورا بالدراسة فى الصفوف الأولى بمدرسة الباليه التى أشرف برئاستها ووصولا بالمعهد العالى للباليه بعمادة الدكتور عاطف عوض التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة التى تحرص على توفير كامل الأحتياجات الدراسية والعملية وتسخير كافة الأمكانات للإرتقاء بفن الباليه المصرى.

يذكر أن الحفل السنوى للمعهد العالى للباليه التابع لأكايمية الفنون تم برعاية وحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة،والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمة الفنون كما شهد حضور الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور عاطف عوض، عميد المعهد العالي للباليه.