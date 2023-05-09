شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: إعلان هام لعمال المساجد المحالين للمعاش.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف في بيان لها: على عمال المساجد الذين أحيلوا إلى المعاش بالمديريات الإقليمية ممن سبق لهم العمل بوزارة الأوقاف والراغبين في الاستمرار فى خدمة بيوت الله (عز وجل) تطوعًا التقدم بطلب تطوع لمدير الإدارة التابع لها أو التسجيل على رابط حددته الوزارة.

وسيتم صرف مكافأة تشجيعية حسب جهد كل منهم من الموارد الذاتية للوزارة بما لا يجاوز المكافأة التي تصرف للأئمة المحالين إلى المعاش الذين يقومون بأداء الشعائر، وعلى المديريات موافاة رئيس القطاع الديني بكشوف أسماء المتقدمين المتطوعين، على ألا يتم إلحاقهم بأي مسجد قبل اعتماد رئيس القطاع الديني لهذه الكشوف.