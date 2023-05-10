"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى الكاتب الصحفى وعضو الشيوخ محمود بكرى

كما تقدمت الشركة المتحدة بالعزاء إلى الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكرى شقيق الراحل وإلى أسرته، داعية الله أن يتغمد الراحل برحمته.

القاهرة - سامية سيد - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري، الذى وافته المنية منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012