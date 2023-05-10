شكرا لقرائتكم خبر عن "المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى الكاتب الصحفى وعضو الشيوخ محمود بكرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري، الذى وافته المنية منذ قليل بمستشفى المعادي العسكري بعد صراع مع المرض.
وقالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: “إذ تنعى الشركة الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ السابق داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".
كما تقدمت الشركة المتحدة بالعزاء إلى الكاتب الصحفي والنائب البرلماني مصطفى بكرى شقيق الراحل وإلى أسرته، داعية الله أن يتغمد الراحل برحمته.
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