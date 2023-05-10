شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تبدأ اليوم تسليم أرقام جلوس طلبة الدبلومات الفنية لمندوبى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن لجان النظام والمراقبة قامت بإعداد أرقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية استعداداً للامتحانات التى تنطلق 20 مايو الحالى، إضافة إلى تسكين الطلاب على اللجان التي سيؤدون الامتحان بها، وسيتم تسليمها إلى مندوبي المدارس اليوم الأربعاء 10 مايو الجارى، حتى يتمكن الطلاب من الحصول عليها بداية من غد الخميس 11 مايو الحالى.

وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي) للعام 2023 اعتبارا من يوم السبت الموافق 20/5/2023 للامتحانات العملية والمعملية، على أن تبدأ الامتحانات التحريرية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 27/5/2023 وتنتهى يوم الخميس الموافق 8/6/2023، ويتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة الموافق 16/6/2023.

وأعلنت الوزارة الإحصائيات الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام 2023، موضحة أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام (760000) طالب وطالبة بكافة النوعيات بالإضافة إلى عدد (1788) طالب وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعدد مواد الامتحانات العملية والمعملية (525) مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية (1336) مادة.