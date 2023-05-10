شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الدرجات العلمية لمعهد الرعاية والتربية فى الكنيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر معهد الرعاية والتربية معهد كنسى قبطى أرثوذكسى تابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومقره الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالقاهرة.

ويعتبر الرئيس الأعلى للمعهد قداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووكيل المعهد نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى الأسقف العام للشباب.

وتقوم رؤية المعهد على الريادة والتميز والارتقاء بأوجه مجلات الخدمة الرعوية والتعليم الكنسى لمواجهة تحديات ومتغيرات العصر.

رسالة المعهد

ويعمل معهد الرعاية والتربية على إعداد رعاة كنسيين مفكرين وقادرين على ممارسة العمل الرعوى بكفاءة عالية، ملتزمين بمسئولية الرعاية، وتخريج كوادر قادرة على القيادة فى كل مجالات العمل الرعوى وتطويره وتجديده.

أهداف المعهد

وفى ضوء روية المعهد ورسالته، يسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1 - إعداد خريج باحث فى مجالات الرعاية والخدمة.

2 - إعداد رعاة متخصصين ومتميزين في مجالات رعوية متنوعة وتمكينهم من التعليم الذاتي لتكوينهم ثقافيا، وروحيا، واجتماعيا.

الإسهام في تطوير الفكر الرعوي ونشر الإتجاهات الرعية الصحيحة.

3 - نشر الوعي الكنسي، واذكاء روح الاهتمام بالقضايا الرعوية بالكنيسة.

الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد

ويمنح المعهد الدرجات العلمية التالية:

درجة دبلوم الدراسات العليا فى الر عاية: وذلك بعد اجتياز عامين دراسيين كاملين.

درجة الماجستير: وذلك بعد اجتياز دراسة التمهيدي ماجستير واعداد ومناقشة رسالة علمية.

درجة الدكتوراه: وذلك بعد اجتياز دراسة التأهيلي دكتوراه واعداد ومناقشة رسالة علمية.

يمنح المعهد هذه الدرجات في أحد المجالات التالية:

الرعاية الكنسية – الكتاب المقدس – الإرشاد الأسري – الإرشاد النفسي – الحياة الكنسية – الإرشاد الروحى – الموارد البشرية – رعاية الطفولة.