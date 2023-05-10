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أخبار × 24 ساعة.. الحكومة تنفى نقص السلع فى الأسواق والمنافذ التموينية

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مجلس الوزراء - أرشيفية القاهرة - سامية سيد - مجلس الوزراء - أرشيفية

كتب: محمد الأحمدى

الأربعاء، 10 مايو 2023 12:04 ص

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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