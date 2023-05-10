شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر محطات الشرق الأوسط.. تفاصيل مهمة عن محطة العاصمة الإدارية للقطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل محطة العاصمة، ضمن محطات الخط الأول للقطار الكهربائى السريع، وهى من المحطات المهمة التى تخدم قطاعات كبيرة من المدن، على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن المحطة.

- هي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT.

- تعتبر مركزا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية.

- تخدم بصفة أساسية العاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الرياضية وجميع المدن الجديدة بشرق القاهرة.

- من أكبر المحطات في الشرق الأوسط.

- تبلغ مساحتها أكثر من 1100000 متر مسطح بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية.

- تشمل المحطة مولا تجاريا على مساحة 70 ألف متر مربع.

- تتكون المحطة من مبنيين رئيسيين كل منهما يتكون من بدروم وأرضي وميزانين ودور أول.

- يوجد 3 كبارى للمشاة للربط بين المبنيين.

- تتوافر بها السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب.

- مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع سيساهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب و تقليل الازدحام المروري وتحقيق مستويات أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة الجاري إنشاؤها مكونة من 4 خطوط تغطى أنحاء الجمهورية بإجمالي أطوال تصل إلى 2250 كم، ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة / العلمين /مطروح 675كم.