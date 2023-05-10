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63 % من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، ايد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

 

وأيد 63% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة، بينما عارض 37% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الغش في امتحانات الثانوية العامة.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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