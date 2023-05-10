شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يتوجه إلى برلين اليوم للمشاركة فى اجتماع صيغة ميونخ حول عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية سامح شكرى يتوجه صباح اليوم الأربعاء، إلى برلين للمشاركة فى الاجتماع الوزارى لصيغة ميونخ حول عملية السلام.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن وزراء خارجية مصر والأردن وألمانيا وفرنسا سوف يشاركون في الاجتماع للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف أن الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية، واستهداف المدنيين خارج إطار القانون، يمثل تصعيداً خطيراً ينذر بخروج الوضع عن السيطرة، الأمر الذي يقتضي تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين، والعمل المنسق بين الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً لتحقيق هذا الغرض.