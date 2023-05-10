شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة "كهرباء القناة" للقضاء الفقد الناتج عن سرقات الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر
الفقد غير الفنى
1- عمل اتزان للطاقة الواردة من المحطات وذلك بين عدادات الخروج من محطات المحولات وعدادات الدخول لمغذيات لوحات التوزيع لإجراء المعالجة اللازمة فى حاله وجود انحراف.
2-مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية.
3-المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى.
4-الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين.
5-المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار0 ذات الشحن الثابت والمتدنى.
6-تكثيف لجان التفتيش الفني التجاري للحد من السرقات والتراكمات.
7- سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار.
8- تكثيف لجان مكافحة سرقات التيار ولجان التفتيش والمتابعة بكافة قطاعات الشركة.
9-العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل.
10-تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقداً.
11- تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين على مستوى الشركة.
12-استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بكافة المحافظات.
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