تعرف على خطة "كهرباء القناة" للقضاء الفقد الناتج عن سرقات الكهرباء

القاهرة - سامية سيد - وضعت شركة القناة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس سامى أبو وردة، خطة للقضاء على الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي ومخالفات التعاقد فى إطار خطتها لتحسين وتطوير مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، وفيما يلي خطة القضاء على الفقد بشركة القناة:

الفقد غير الفنى

1- عمل اتزان للطاقة الواردة من المحطات وذلك بين عدادات الخروج من محطات المحولات وعدادات الدخول لمغذيات لوحات التوزيع لإجراء المعالجة اللازمة فى حاله وجود انحراف.

2-مراجعة ثوابت العدادات لكبار المشتركين على الجهدين المتوسط والمنخفض على الطبيعة مقارنة مع القدرات التعاقدية.

3-المرور على جميع المشتركين ذات طبيعة التشغيل الموسمى.

4-الالتزام الكامل ببرنامج معايرة العدادات لكبار المشتركين.

5-المراجعة الدورية للعدادات التى لم يتم شحنها لأكثر من ثلاثة أشهر وخاصة العدادات بمحولات التيار0 ذات الشحن الثابت والمتدنى.

6-تكثيف لجان التفتيش الفني التجاري للحد من السرقات والتراكمات.

7- سرعة تركيب العدادات للمقايسات المسددة والقضاء على قوائم الانتظار.

8- تكثيف لجان مكافحة سرقات التيار ولجان التفتيش والمتابعة بكافة قطاعات الشركة.

9-العمل على مراجعة وتحليل التقارير الواردة من قراءة العدادات مسبقة الدفع بكارت تجميع القراءات وكارت الفصل والتوصيل.

10-تكثيف أعمال الضبطية القضائية فى المناطق الأكثر فقداً.

11- تعميم تطبيق برنامج القراءة الموحد لكبار وصغار المشتركين على مستوى الشركة.

12-استكمال تركيب عدادات الإنارة العامة بكافة المحافظات.