شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تمنح محمود محيي الدين الدكتوراة الفخرية باحتفالية كبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة عين شمس احتفالية كبرى، اليوم الأربعاء، لمنح الدكتوراة الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين.

وتقام الاحتفالية الكبرى ضمن فعاليات مؤتمر جامعة عين شمس العلمي الدولي في نسخته الحادية عشر برئاسة الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والمقام هذا العام تحت عنوان " اقتصاد المعرفة..لحياة أفضل" ، وذلك في الفترة من 10 إلى 11 من مايو الجاري بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويشهد الاحتفالية نخبة من الشخصيات العامة ورجال الدولة و نواب رئيس الجامعة ونخبة من الخبراء من مصر وعدد من الدول العربية و الأجنبية.

يذكر أن الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، صاحب شهرة دولية واسعة و هو المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي و رائد المناخ للرئاسة المصرية في مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCop-27 .

تقلد أرفع المناصب الدولية والمحلية من بينها دوره كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة .

كما تقلد منصب مدير البنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب الرفيع.

وتولى سيادته مسؤولية وزارة الاستثمار في مصر في الفترة من ٢٠٠٤ وحتى ٢٠١٠، وقدم عشرات من الأوراق البحثية والدراسات بلغ عددها أكثر من 75 ورقة بحثية ودراسة منشورة في مجالات اقتصاديات التمويل والاستثمار، والتمويل العقاري، والإصلاح المالي، وتحليل أداء أسواق المال، والرقابة المصرفية، وغيرها.