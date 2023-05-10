شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى تستعرض مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولى جهود مصر لتمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مع كريستوفر ستيفنز، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار القانوني العام وعدد من مسئولي البنك الدولي، هدف الاجتماع التعرف عن قرب عن جهود مصر في مجال تمكين المرأة اقتصاديا ودعم مشاركتها في سوق العمل ومواقع اتخاذ القرار وبمجالس إدارة الشركات.

و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن خالص تقديرها لمجموعة البنك الدولي على تعاونه الدائم ودوره في دعم انشطة ومشروعات وبرامج تمكين المرأة في مصر، مؤكده أن مصر شهدت خلال السنوات الثماني الماضية تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات القانونية لأجندة تمكين المرأة المصرية بشكل عام والتمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص وذلك بدعم من القيادة السياسية في مصر وتقدير لدور ومكانة المرأة المصرية.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي الخطوات التي اتخذتها مصر لدفع الشركات لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل ووصلها لمواقع اتخاذ القرار والتي يأتي من بينها العمل مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مبادئ تمكين المرأة وكذلك البنك الدولي على ختم المساواة بين الجنسين المصري.

كما تم صدور مدونة الأخلاقيات لمنع التحرش الجنسي والعنف داخل بيئة العمل للشركات المدرجة في البورصة المصرية والتي تعمل في مجال المالية غير المصرفية، مشيرة ايضاً الى قرار هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات، كذلك تحدثت الدكتورة مايا مرسي عن مرصد المرأة في مجلس الإدارة الذي تم اطلاقه بالتعاون مع الجامعة الامريكية بالقاهرة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من الهيئات الأخرى مشيرة الى دوره في تدريب المرأة في مجالس الإدارة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي الى أن المجلس القومي للمرأة قد أضاف في مقترحه الجديد لقانون العمل مادة تحظر جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف والاعتداء والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في مكان العمل أو بمناسبة العمل.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي أيضا الى دور المجلس في تدريب السيدات على مجالات مثل التثقيف المالي وريادة الأعمال والشمول المالي بهدف رفع وعي السيدات ماليا واقتصاديا ً.

وأوضحت أهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العمل على تسليط الضوء على قصص نجاح السيدات في كافة المواقع القيادية والنماذج الناجحة للسيدات، مشيرة ان مواقع التواصل الاجتماعي تلعب دوراً كبير في الوقت الحالي وتجذب اهتمام قاعدة كبيرة من الاجيال الجديدة، وتشكل مصدر للمعرفة والمعلومات رئيسي لهم.

وأكد كريستوفر ستيفنز، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي والمستشار القانوني العام على أهمية الاستفادة من المؤتمرات التي يتم عقدها لجمع اكبر عدد من الشركات والتعرف عن قرب على جهود الشركات المختلفة وسياستهم لتمكين المرأة في سوق العمل ووصولها الى مواقع اتخاذ القرار ودعم الاستفادة وتبادل الخبرات والتجارب بين الشركات في هذا المجال.