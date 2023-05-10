شكرا لقرائتكم خبر عن توفير 175 فرصة عمل لذوى الهمم وصرف 347 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء عن نشاط مديرياتها في 6 محافظات هي : البحيرة ، والجيزة ، وجنوب سيناء، والمنيا، وشمال سيناء، وبورسعيد، راصدةً ما قدمته تلك المديريات من خدمات وأنشطة خلال شهر أبريل 2023، والتي تمثلت في توفير 175 فرصة عمل لذوى الهمم والقدرات الخاصة، والتفتيش على 2212 منشأة، وتحرير 238 محضراً لمنشآت مخالفة ، والتفتيش على 840 في مجال السلامة والصحة المهنية، و 207 مخالفة لمنشآت، وتنظيم 38 ندوة توعية في مجالات مختلفة، و صرف 347 ألفاً و 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المسجلة بتلك المديريات ..

*البحيرة :

وجاء في البيان،أن الوزارة تلقت تقريراً من مديرية القوى العاملة بالبحيرة برئاسة عثمان عبد الرسول ،يُفيد بأن "المديرية" قامت بتشغيل 1163 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 14 من ذوى الهمم،وصرف 63 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية لـ 25 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتقديم رعاية صحية لـ 2 عمال من المسجلين قيمتها 5500 جنيه ، وخلال الشهر ايضاً جرى التفتيش على 36 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفر عن تحرير محضرين ، وفى مجال تفتيش العمل جرى التفتيش على 294 منشأة يعمل بها 5174 عاملاً وأسفرت عن تحرير 18 محضراً للمنشآت المخالفة ، فضلاً عن إستخراج 969 شهادة قياس مستوي مهارة وكارنيه مزاولة مهنة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

*المنيا :

كما قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا برئاسة محمد صلاح،بتشغيل 468 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، وبحث 45 شكوى عمالية ، وإستخراج 274 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وصرف 95 ألف جنيه لـ 38 عامل من العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً ،المسجلين بقاعدة بيانات المديرية ، فضلاً عن تنظيم 4 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى والوحدة المتنقلة، وكذلك التفتيش على 429 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفرت عن تحرير 117 محضراً وعقد 18 ندوة توعية وتثقيف فى نفس المجال ، وفي مجال تفتيش العمل، على 938 منشأة يعمل بها 1695 عاملاً ، وأسفرت عن تحرير 54 محضراً لمنشآت مخالفة.

*شمال سيناء:

كما جاء في البيان ، تقريراً من محمد سالم عبد المالك مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء ،أوضح فيه أن "المديرية" قامت بتشغيل 23 شاب وفتاة من ابناء المحافظة منهم 2 من ذوى همم داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، وصرف 11 ألف جنيه لـ 5 عمال من العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً والمسجلين بقاعدة بيانات المديرية، فضلاً عن استخراج 6 شهادات قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة ،والتفتيش على 19 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية يعمل بها 555 عاملاً ، وفى مجال تفتيش العمل ،على 131 منشأة ..

*جنوب سيناء :

كما قامت مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء برئاسة أشرف علم الدين ، بتشغيل 801 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 7 من ذوى الهمم،وصرف 23 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية لـ 13 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتقديم رعاية صحية لعامل من المسجلين قيمتها 2000 جنيه ، فضلاً عن استخراج 17 ترخيص عمل لأجانب من 9 جنسيات مختلفة ، وخلال الشهر ايضاً جرى التفتيش على 73 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفرت عن تحرير 29 محضراً ، وعقد 3 ندوات للتوعية في نفس المجال ، وفى مجال تفتيش العمل، على 203 منشأة وبحث 15 شكوى عمالية ، وتنظيم ندوة للتوعية في نفس المجال ، فضلاً عن إستخراج 123 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية .

*الجيزة:

وعن مديرية القوى العاملة بمحافظة الجيزة برئاسة محمد طه ،وما قدمته من خدمات وأنشطة جاء في البيان أن "المديرية" أفادت بتشغيل 4050 شاباً من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، منهم 133 من ذوى الهمم،وصرف 105 ألف جنيه منح رعاية إجتماعية وصحية لـ 41 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية ، فضلاً عن التفتيش على 206 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفرت عن تحرير 50 محضراً ، وتنظيم 17 ندوة توعية وتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية ، وفى مجال تفتيش العمل، على 245 منشأة يعمل بها 951 عامل، أسفرت عن تحرير 145 محضراً للمنشآت المخالفة فضلاً عن إستخراج 987 شهادة قياس مستوي مهارة و كارنيه مزاولة حرفة ، بالإضافة إلى 25 ترخيص عمل لاجانب بعملون داخل المحافظة .

*بور سعيد :

و في مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد برئاسة عبد الونيس عبدالله مدير المديرية ، أفادت المديرية ، بتوفير 176 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة ،داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، وتوفير 19 فرصة عمل لذوى الهمم ،وتعيين 308 شاب ، وصرف 45 ألف جنيه على الرعاية الإجتماعية والصحية لـ 12 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وإستخراج 671 شهدة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة ، فضلاً عن تجهيز وإعداد 3 دورات تدريبية للشباب يستفيد منها 40 متدرب بمركز التدريب المهنى الثابت ، ووحدة التدريب المتنقلة ، كما جرى التفتيش على 77 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية ،وأسفرت عن تحرير 9 محاضر ، وفى مجال تفتيش العمل على 401 منشأة يعمل بها 4663 عاملاً ، وأسفرت عن تحرير 21 محضراً لمنشآت مخالفة وبحث 36 شكوى عمالية .