شكرا لقرائتكم خبر عن سفير ألمانيا يستقبل الشباب المصريين الدبلوماسيين بعد انتهاء دورة تدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل السفير فرانك هارتمان الشباب الدبلوماسيين المصريين، اليوم الأربعاء، الذين أكملوا الدورة التدريبية في ألمانيا كجزء من برنامج التدريب الدبلوماسي الدولي التابع لوزارة الخارجية الألمانية.

و خلال اللقاء، الذي سوف يعقد في مقر سفارة ألمانيا، من المزمع أن يتحدث السفير مع شباب الدبلوماسيين عن تجاربهم في ألمانيا، وأفكارهم وأهدافهم لعملهم المستقبلي كدبلوماسيين.

ضمت الدورة التدريبة للشباب الدبلوماسيين المصريين لهذا العام مواضيع عدة أهمها: السياسة الخارجية، والتعاون الإنمائي، والتعاون الاقتصادي، فضلاً عن الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا. واستمرت مكافحة تغير المناخ وقطاع الطاقة في الصدارة بعد مؤتمر المناخ الأخير المنعقد في شرم الشيخ.

شمل التدريب في ألمانيا أيضًا مواضع عملية مهمة لمهام الدبلوماسيين المستقبلية، بما في ذلك الخطابة وأساليب التفاوض والحوار بين الثقافات.

بجانب اللقاء مع ممثلي وزارة الخارجية الألمانية والبوندستاغ الألماني ضم البرنامج زيارات الي بروكسل، ميونيخ، وهامبورج.

كما تمكن المصريون من التعرف على المشهد الفني والموسيقي الألماني خلال البرنامج الثقافي.

في ضوء هذه الزيارة، أكد السفير هارتمان: "يعد البرنامج علامة على العلاقات الدبلوماسية الوثيقة طويلة الأمد بين ألمانيا ومصر. إنها تقرب الثقافة الاجتماعية والسياسية المتنوعة لألمانيا من المشاركين وتخلق تفاهمًا متبادلًا. هذه هي الطريقة التي يمكننا بها بناء الشبكات والثقة والجسور من أجل المستقبل ".

وأضاف السفير أن الدبلوماسية الحديثة فكرعالمي ويعمل بشكل متعدد الأطراف ويهدف إلى السلام والاستقرار في جميع أنحاء العالم، وعلى مدار 30 عامًا، كان التدريب الدبلوماسي الدولي لوزارة الخارجية الألمانية تعبيرًا عن مبادئ الانفتاح وبناء السلام العالمي.