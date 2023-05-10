شكرا لقرائتكم خبر عن محمود محيى الدين: المستقبل عند دول الشرق فى الصين ومحيطها والان مع تفاصيل الخبر
وفى كلمته أضاف الخبير الاقتصادى العالمى: كل التقدير لجامعة عين شمس قلعة المعرفة التى برعت فى علوم الفلك والطب وكان من نبهاءها امنحتب.
واستكمل حديثه قائلا : منذ عدة أسابيع تعرض لإصابة فى مفصل الركبة فبراير الماضى حظيت بعدها برعاية الفريق الطبى بمستشفى عين شمس التخصصى فكان من تشخيصهم الدقيق والعلاج الفضل فى التحسن والشفاء.
وأضاف: علينا أن نستعد للعالم الذى تتغير معطياته يوما بعد يوما.. نحن فى عالم جديد متعدد الأقطاب بكل ما يترتب على ذلك من آثار، فالعالم اليوم بصدد نظام جديد تتشكل قواعده السياسية والاقتصادية وفقا لقدرات تعامل دوله.
ووجه نصيحة قائلا: لابد من المشاركة مع الجامعات الرائدة فى آسيا الهند واندونيسيا وغيرها على ألا يكون ذلك على حساب العلاقات مع الغرب ، فالمستقبل عند دول الشرق فى الصين ومحيطها.
واختتم كلمته قائلا: الأمم فى سباق مستمر لا يتوقف للحظة ولا مجال للصدارة فيه لمن يتخاذل فالتقدم اختيار وإرادة.. تحية لأهل العلم وطلابه فى جامعة عين شمس وكل من عزم على الاستثمار فى البشر تعليما وثقافة وبناء.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز