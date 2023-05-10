شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 1900 حالة إشغال بأحياء شمال وجنوب والعمرانية والهرم والحوامدية بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الجيزة حملات موسعة من جانب أجهزتها التنفيذية فى عدد من الأحياء والمراكز لرفع الإشغالات من الشوارع، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحقيق الانضباط والسيولة المرورية بالشارع.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود أحياء شمال وجنوب الجيزة والعمرانية والحوامدية في رفع كافة أشكال الإشغالات والتعدى من الطرق العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتابعة المستمرة فى ذلك.

ففي حي الدقى شنت الأجهزة التنفيذية حملة موسعة لرفع الإشغالات من شوارع الزهراء من محى الدين أبو العز وميدان طهران وشارع مصدق ومنطقة نادى الصيد ومحيط ميدان المساحة وتمكنت الحملة من رفع 534 حالة اشغال بالإضافة إلى تحرير 16 مخالفة للانتظار الخاطئ للسيارات أعلى أرصفة المشاة.

وفى حى جنوب الجيزة تمكنت الأجهزة التنفيذية من رفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية بشوارع 6 أكتوبر والبحر الأعظم وميدان المنيب وشارع المجزر الألى وجسر الكونيسة بالمنيب واسفرت الحملة عن رفع 250 حالة إشغال.

وفى حى العمرانية تم تنفيذ حملة اشغالات بالقطاع الشمالى، وشملت شوارع أحمد كامل وجمال عبدالناصر والنادى الرياضى والعشرين من المساحة وشارع محمود غالب وشارع سلامة الراضى، بالاضافه الى غلق وتشميع ورشة استجابه لشكاوي المواطنين بشارع زهرة رمزي للعمل بعد المواعيد المحددة واحداث ضوضاء بصفه مستمرة.

وفى مدينة الحوامدية تم تنفيذ حملة اشغالات مكبرة شملت شوارع طراد النيل و جسر المنوات وطريق 11 واسفرت الحملة عن رفع 116 حالة إشغال متنوعة بالإضافة إلى تحرير غرامات فورية لعدد 7 مركبات توك توك للسير عكس الاتجاه.

وفي حي شمال الجيزة تم شن حملات بقطاع المنيرة الغربية بشوارع الامام الغزالي وبشتيل والمطار وبطئ أحمد عرابي بمدينة الأمل اسفرت الحملة عن رفع 230 حالة إشغال.

وفي حي الهرم تم شن حملات مكبرة استهدفت رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والمرور على الكافيهات والمحال التجارية والمطاعم، وأسفرت الحملات عن رفع عدد 800 حالة إشغال متنوعة.



رفع 1900 حالة إشغال بأحياء ومراكز الجيزة



رفع 1900 حالة إشغال بأحياء ومراكز الجيزة



رفع 1900 حالة إشغال بأحياء ومراكز الجيزة



رفع 1900 حالة إشغال بأحياء ومراكز الجيزة



رفع 1900 حالة إشغال بأحياء ومراكز الجيزة