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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ581 قادما من السودان عبر ميناء سفاجا البحرى والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم مناظرة 466 قادما من خلال عيادات الحجر الصحي بالميناء، كما تم تطعيم 114 طفلا بالطعوم المضادة لشلل الأطفال، إلى جانب تحويل حالة إلى مستشفى سفاجا العام بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، حيث تلقى الخدمة الطبية اللازمة، وتم إعادته مرة أخرى.
ومن جانبه، قال الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة البحر الأحمر، أن الخدمات المقدمة للقادمين تضمنت، «كارت المتابعة» والذي يشمل كافة البيانات الصحية، والشخصية، ورقم الهاتف، ومحل الإقامة في مصر، للمتابعة لمدة 14 يوما من تاريخ الوصول، علاوة على التطهير المستمر للميناء، لمكافحة القوارض والحشرات ونواقل الأمراض، من خلال فرق الأمراض المتوطنة.
تقديم الخدمات الطبية لـ581 قادما من دولة السودان عبر ميناء سفاجا البحري
تقديم الخدمات الطبية لـ581 قادما من دولة السودان عبر ميناء سفاجا البحري
تقديم الخدمات الطبية لـ581 قادما من دولة السودان عبر ميناء سفاجا البحري
تقديم الخدمات الطبية لـ581 قادما من دولة السودان عبر ميناء سفاجا البحري
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