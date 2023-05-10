شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج في المطار يرصد لأول مرة عالم الطيران الخاص من صالة 4 بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد برنامج في المطار المذاع علي تليفزيون الخليج 365 في حلقة اليوم، لأول مرة عالم الطيران الخاص من داخل صالة 4 بمطار القاهرة الدولي والمخصصة فقط للطائرات الخاصة.

برنامج "في المطار" فكرة وتقديم أحمد مصطفى، إعداد رحاب نبيل، تصوير حسام عاطف، ومحمود فخري، ومحمد نبيل، وصوت إسلام سمير، جرافيك شيريهان نجدي، مونتاج نانيس هيكل وهاجر السبيري، منتج فني وإخراج شادي أبو الحسن، إشراف عام علا الشافعي.