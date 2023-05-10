شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات السفن الجديدة التى تعاقدت عليها وزارة النقل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة النقل عقد مع شركة كورية، لإنشاء سفينتين جديدتين لضمها لأسطول النقل البحرى بشركة القاهرة للعبارات، لتطوير الأسطول وإعادته لسابق عهده. وفى النقاط التالية نعرض مواصفات المراكب الجديدة التى تم توقيع عقودها: يتم إنشاء السفينتين من خلال ترسانة daesun الكورية الجنوبية. المراكب ستكون متعددة الأغراض طبقا لأفضل المواصفات العالمية في صناعة السفن. مواصفات السفينتين المتعاقد على بنائهما - طول 127.7 متر - عرض 21.8 متر - غاطس 9.1 متر - سعة العنابر 15800م3. حمولة السفينتين 14000 طن وسرعة 14 عقده وحمولة حاويات 709 حاوية والحاويات المبردة 98 حاوية. السفن الجديدة ستسمح بدورها في وصول الصادرات المصرية الي الأسواق الإقليمية. السفن مصممة لنقل مجموعة واسعة من البضائع مثل (البضائع العامة - البضائع السائبة- البضائع الثقيلة – المركبات مثل السيارات - حمولة المشروع مثل منصات النفط وتوربينات الرياح وغيرها من مكونات البنية التحتية الكبيرة - البضائع المبردة مثل الفواكه والخضروات واللحوم والمأكولات البحرية. هناك خطة لتدعيم شركة القاهرة للعبارات بعدد4 سفن أخرى لتمتلك 6سفن جديدة الى جانب العباراتين(القاهرة والرياض ).



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