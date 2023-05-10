شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يناقش ضوابط جديدة باختبارات قدرات كليات التربية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر
وفي بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لجامعة بورسعيد على استضافتها فعاليات الاجتماع، التي ناقش خلالها عددًا من الموضوعات الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب على مستوى الجامعات الحكومية، ومن بينها رفع الوعي المجتمعي بخطورة الإدمان والمخدرات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.
وأشار التقرير إلى أن المجلس أوصى بأهمية استمرار الجامعات المصرية في تنفيذ حملات وبرامج توعية الشباب الجامعي بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات، والتأثيرات السلبية لها على حياتهم ومستقبلهم، ومستقبل أسرهم؛ بما يُسهم في الحد من الإقبال على تعاطي المخدرات.
ومن جانبه، أشاد الدكتور مصطفى رفعت بجهود الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب والجامعات المصرية في سرعة الاستجابة بإدراج كل ما يخص الأنشطة الطلابية على المنصة في أقل من شهر، مشيرًا إلى أنه تم مشاركة 24 جامعة في 9135 نشاطًا طلابيًّا متنوعًا ما بين نشاط فعلي، ونشاط مدرج بالخطة المستقبلية، وتنوعت هذه الأنشطة ما بين (رياضية، ثقافية، اجتماعية، فنية، أنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة، أنشطة رعاية الموهوبين، أنشطة نادي العلوم والتكنولوجيا، أنشطة الأسر والاتحادات الطلابية) بالإضافة إلى الأنشطة القمية.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أهمية المنصة في خلق حالة من التنافس بين الجامعات المصرية في ضوء متابعة كل جامعة لأنشطة الجامعات الأخرى على المنصة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في زيادة الأنشطة الطلابية، وتحفيز الطلاب على المشاركة فيها.
ناقش المجلس توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الضوابط المعمول بها في اختبارات القدرات الخاصة بكليات التربية الرياضية، والتي شملت القواعد العامة، والجداول المعيارية للاختبارات، وقواعد قياس الطول والوزن، والاختبارات البدنية بالنسبة للطلاب، وذلك لاعتمادها بجلسة المجلس الأعلى للجامعات القادمة.
أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بنها تنظيم" المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا" خلال الفترة من 22-25 يوليو المقبل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز