شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يناقش ضوابط جديدة باختبارات قدرات كليات التربية الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات حول الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد ود.جلال سالم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و أعضاء المجلس، وذلك برحاب جامعة بورسعيد.

وفي بداية الاجتماع، قدم المجلس الشكر لجامعة بورسعيد على استضافتها فعاليات الاجتماع، التي ناقش خلالها عددًا من الموضوعات الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب على مستوى الجامعات الحكومية، ومن بينها رفع الوعي المجتمعي بخطورة الإدمان والمخدرات تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وأشار التقرير إلى أن المجلس أوصى بأهمية استمرار الجامعات المصرية في تنفيذ حملات وبرامج توعية الشباب الجامعي بخطورة الإدمان وتعاطي المخدرات، والتأثيرات السلبية لها على حياتهم ومستقبلهم، ومستقبل أسرهم؛ بما يُسهم في الحد من الإقبال على تعاطي المخدرات.

كما تابع المجلس أداء منصة تسجيل الأنشطة الطلابية على مستوى الجامعات المصرية، والتي تم إطلاقها بهدف بناء نظام متكامل لرصد الأنشطة الطلابية بأنواعها المختلفة، وإعداد الخطط المستقبلية؛ بما يحقق الاستفادة القصوى منها، ودعم فاعلية الأنشطة بالنسبة للطلاب، في ضوء ما توليه الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 من اهتمام كبير بالأنشطة الطلابية، وتحفيز الطلاب على المشاركة فيها.

ومن جانبه، أشاد الدكتور مصطفى رفعت بجهود الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب والجامعات المصرية في سرعة الاستجابة بإدراج كل ما يخص الأنشطة الطلابية على المنصة في أقل من شهر، مشيرًا إلى أنه تم مشاركة 24 جامعة في 9135 نشاطًا طلابيًّا متنوعًا ما بين نشاط فعلي، ونشاط مدرج بالخطة المستقبلية، وتنوعت هذه الأنشطة ما بين (رياضية، ثقافية، اجتماعية، فنية، أنشطة ذوي الاحتياجات الخاصة، أنشطة رعاية الموهوبين، أنشطة نادي العلوم والتكنولوجيا، أنشطة الأسر والاتحادات الطلابية) بالإضافة إلى الأنشطة القمية.

وأكد الدكتور مصطفى رفعت أهمية المنصة في خلق حالة من التنافس بين الجامعات المصرية في ضوء متابعة كل جامعة لأنشطة الجامعات الأخرى على المنصة، وهو ما انعكس بشكل إيجابي في زيادة الأنشطة الطلابية، وتحفيز الطلاب على المشاركة فيها.

ناقش المجلس توصيات اللجنة المشكلة لدراسة الضوابط المعمول بها في اختبارات القدرات الخاصة بكليات التربية الرياضية، والتي شملت القواعد العامة، والجداول المعيارية للاختبارات، وقواعد قياس الطول والوزن، والاختبارات البدنية بالنسبة للطلاب، وذلك لاعتمادها بجلسة المجلس الأعلى للجامعات القادمة.

أحيط المجلس علمًا باعتزام جامعة بنها تنظيم" المهرجان الرياضي الأول لجامعات الدلتا" خلال الفترة من 22-25 يوليو المقبل.