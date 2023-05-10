شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة عين شمس: استراتيجيتنا تبنت مناهج مبتكرة فى التدريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، عن ترحيبه بالخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، ضيف شرف مؤتمر الجامعة الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان " اقتصاد المعرفة .. لحياة أفضل "، والذى يأتى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن الخطة الاستراتيجية للجامعة تبنت مناهج مبتكرة فى التدريس والبحث المتعدد الشراكات والتحول الرقمى الكامل لإدارة الجامعة والمسئولية المجتمعية وريادة الأعمال من خلال أبرز مكتب للابتكار بالجامعة يجمع كافة قطاعات الجامعة .

وأضاف المتنيى: "كان الأثر واضحا لجامعة عين شمس على مدار تاريخها لإسهامات خريجيها مما يمثل تحدى أمام الجيل الحالى لتحقيق قيمة مضافة حقيقة."

ويشهد فعاليات المؤتمر الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين، والدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالى الأسبق ورئيس اتحاد الجامعات العربية، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ورئيس الجامعة الأسبق، وسفراء الدول وعدد من الشخصيات العامة.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، تنظم جامعة عين شمس احتفالية كبرى، لمنح الدكتوراة الفخرية للخبير الاقتصادي العالمي الدكتور محمود محيي الدين.

كما تشمل فعليات اليوم الأول للمؤتمر، جلسة مشتركة لمركز التوظيف بالجامعة مع الاتحاد من أجل المتوسط ( UFM)، وجلسة تحت عنوان " الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي".

كما يشهد فعاليات اليوم الأول، انطلاق فعاليات المؤتمر السنوى الأول للجمعية العلمية للقياس والتقويم - اتحاد الجامعات العربية، وجلسة بعنوان "الجوانب القانونية لعمليات نقل الأعضاء والتجارب السريرية ، وجلسة حول " الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي "

كما تتضمن فعاليات اليوم الأول، ورشة عمل حول " اللقاحات " بالاشتراك مع معهد جينر (جامعة أكسفورد) ، و جلسة تتناول أثر التغييرات المناخية على الثروة الحيوانية، وجلسة حول الثورة الصناعية الرابعة فى التصنيع الغذائى .