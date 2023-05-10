شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل ومجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة باعتبارها لجنة حسابات المجلس على حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 21/22
ووافق المجلس على الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب لعام 21م22 والذى تضمن أجور بنحو 926مليون جنيه وشراء سلع بنحو 488مليون جنيه وشراء أصول بنحو 24 مليون جنيه
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