شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يوافق على الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل ومجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة باعتبارها لجنة حسابات المجلس على حساب ختامى موازنة مجلس النواب عن السنة المالية 21/22

ووافق المجلس على الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب لعام 21م22 والذى تضمن أجور بنحو 926مليون جنيه وشراء سلع بنحو 488مليون جنيه وشراء أصول بنحو 24 مليون جنيه