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البرلمان يوافق على الحساب الختامى لموازنة وزارة العدل ومجلس النواب

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021/ 2022

 

كما وافق المجلس على تقرير لجنة الخطة باعتبارها لجنة حسابات المجلس على حساب ختامى موازنة مجلس  النواب عن السنة المالية 21/22

 

ووافق المجلس على الحساب الختامى لموازنة مجلس النواب لعام 21م22 والذى تضمن أجور بنحو 926مليون جنيه  وشراء سلع بنحو 488مليون جنيه وشراء أصول بنحو 24 مليون جنيه

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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