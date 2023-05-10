شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يوافق على منح مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين بالمعاهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه ، من الاعتمادات المدرجة بالباب الأول بموازنة الأزهر الشريف للعام المالي 2022-2023 لكافة العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية التابعة لها من المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة، والمتعاقدين بنظام أجر اليومية (عاملات قاعات رياض الأطفال) ، والمنتدبين بالمناطق الأزهرية، وذلك خصماً على بند (3) نوع (14) مكافآت الامتحانات للمعلمين المتعاقدين بنظام عاملات قاعات رياض الأطفال وخصماً على بند (3) نوع (2) مكافآت تشجيعية للإداريين والعمال والوعاظ .

أما بالنسبة للمتعاقدين على بند (2/3) أجور موسمين فيتم على بند (2/3) أجور موسمين، وذلك للعاملين المشاركين في اتمام الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسى " المالى" 2022-2023 على الوجه الأكمل.