شكرا لقرائتكم خبر عن "لبيك اللهم لبيك"..الإفتاء تتلقى أسئلة الحجاج والمعتمرين على الخط الساخن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت دار الإفتاء المصرية بمناسبة حلول موسم الحج والعمرة وللإجابة والرد الفوري على أسئلة وفتاوى المواطنين المتعلقة بأحكام المناسك على الرقم 107.

وسيتلقى الخط الهاتفي الاستفسارات الخاصة بالحج يوميًّا حتى الساعة التاسعة مساءً، حيث يستقبل الأسئلة الهاتفية دون الحاجة إلى تسجيل السؤال والانتظار للحصول على الإجابة المطلوبة، وذلك على رقم 107 للمساهمة في الإجابة على استفسارات وأسئلة حجاج بيت الله الحرام هذا العام.

وأوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، أن الخدمة تأتي في إطار حزمة من الخدمات الجماهيرية التي بدأت دار الإفتاء في تقديمها خدمة للمسلمين في مصر وجميع أنحاء العالم، بهدف تأمين وصول المعلومات الدينية الصحيحة التي أقرها جمهور علماء الفقه الإسلامي على مر العصور.

وأكد مفتي الجمهورية أن الخط الساخن للرد على حجيج بيت الله الحرام إضافة لمنظومة الخدمات الرقمية المتميزة التي تقدمها الدار لطالبي الفتوى في مصر والعالم، موضحًا أن دار الإفتاء منذ تأسيسها وهى تسعى إلى القيام بدورها في توصيل خدماتها إلى جميع المسلمين في كل مكان وبمعظم لغات العالم بشكل يتسم بالعصرية والدقة العلمية.