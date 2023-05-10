شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: زيادة أعداد الفرق الطبية لتقديم خدمات الدعم النفسى للقادمين من السودان والان مع تفاصيل الخبر
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تعزيز خدمات فرق الطوارئ للدعم النفسي بمستشفيات (الصداقة، أبو سمبل الدولي، أسوان للصحة النفسية)، لاستقبال الأشقاء السودانيين، والمصريين الذين وصلوا إلى حدود جمهورية مصر العربية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أنه جاري تدريب فريق الخط الساخن، والمنصة الوطنية لخدمات الصحة النفسية، على برنامج «سد الفجوة» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتدريب غير المتخصصين في الطب النفسي لدمج خدمات الصحة النفسية واستيعاب عدد أكبر من المرضى.
وذكرت «منن عبدالمقصود» أن تلك الخدمات تأتي في إطار حرص القيادة السياسية، على دعم علاقات التآخى بين الشعوب، بما يساعد الأشقاء على تجاوز الأزمات والمحن.
جدير بالذكر، أنه وفقا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تم منذ بداية الأزمة، تجهيز عيادة لـ«الدعم النفسي» للأطفال والسيدات وجميع القادمين من دولة السودان.
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