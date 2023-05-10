شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: السيدات أكثر عرضة للإصابة بدوالى الساقين.. بالأخص الحوامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية إن السيدات أكثر عرضة للإصابة بدوالى الساقين وبالأخص أثناء الحمل المتكرر، أو نتيجة للسمنة، أو الإمساك؛ حيث يزيد ضغط الدم داخل الأوردة.

وأضافت هيئة الدواء: من أشهر الأسباب والعوامل التي تزيد الإصابة بدوالي الساقين الاصابة بجلطة دموية في وريد الساق.

ووأوضحت هيئة الدواء: تزيد فرص الإصابة بدولى الساقين مع تقدم السن، أو الجلوس لفترات طويلة، أو قلة النشاط والحركة.

ونصحت هيئة الدواء باستشارة الصيدلى او الطبيب عند تناول الدواء، وذلك من أجل صحة أفضل وفاعلية كاملة للدواء السليم.