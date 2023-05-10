شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تترأس اجتماع الجامعة العربية الطارئ لبحث عدوان إسرائيل على الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انطلقت اليوم الأربعاء أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية السفير محمد مصطفى عرفي (الرئيس الحالي لمجلس العربية) ومشاركة مندوبي الدول العربية، وذلك لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي المحتلة.

ويبحث الاجتماع- الذي يعقد بناء على طلب مصر، وبالتنسيق مع فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية- مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والذي كان آخره ارتكاب مجزرة بشعة في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.