شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على اتفاق تمويل توسيع برنامج "تكافل وكرامة للتحويلات النقدية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نشر قوائم التخفيضات الجمركية والملاحق الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية الـ "AFCFTA" في الجريدة الرسمية.

يُذكر أن اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية يضم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ويعد اتفاقا شاملا يحكم مجالات التعاون في موضوعات تحرير التجارة السلعية، وتجارة الخدمات والاستثمار وتنظيم المنافسة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى أحكام تسوية المنازعات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل مشروع توسيع برنامج "تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة" بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية.

وتمت الإشارة إلى أن المشروع يستهدف زيادة تغطية وفاعلية برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والتوسع في السجل الاجتماعي لدعم استهداف برامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز عملية وصول الفئات الفقيرة والمهمشة الى فرص الشمول الاقتصادي.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ مشروع إعادة تصميم ورفع كفاءة وتطوير المركز التخصصي للطب الرياضي بمدينة نصر إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتطوير منظومة الطب الرياضي، وما تتضمنه من تطوير ورفع كفاءة لمختلف مراكز ووحدات الطب الرياضي على مستوى الجمهورية، وتحويل تلك الوحدات إلى منظومة اقتصادية شاملة، تحقيقا لمزيد من العوائد الاقتصادية من خلالها.