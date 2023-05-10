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مجلس النواب يوافق على الحساب الختامى للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية 21/22

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى نهائيا على مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

 

كما وافق المجلس على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2021/2022 وعددها 55 مشروعا.

 

كما وافق على مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021/ 2022.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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