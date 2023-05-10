شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تحتجز أكثر من 8 مليارات دولار من أصول البنك المركزى الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية، اليوم، الأربعاء، أن ما مجموعه 7,4 مليار فرنك سويسرى (8,3 مليار دولار) من احتياطيات وأصول البنك المركزى الروسى محتجزة فى سويسرا.