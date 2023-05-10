شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الحكومة قدمت مشروع قانون لرفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ ترقيات كافة الدرجات المستحقة أول يوليو المقبل بتكلفة مليار جنيه موضحا أن مخصصات تعيين ٧٠ ألف من المدرسين والأطباء والصيادلة موجودة في احتياطي الموازنة حتى تتم تلك التعيينات حيث يتم إعلان مسابقات التعيينات الجديدة خلال العام المالي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء بحضور الدكتور محمد معي وزير المالية.

وأعلن الوزير زيادة كافة الأجور بالموازنة العامة الجديدة للدولة لكافة الدرجات الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية ٢٠٢٣/٢٠٢٤ منها زيادة فى الأجور من410 العام المالي الحالي إلى 470 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة وزيادة ال 300 جنيه الجديدة في نوفمبر الماضي بتكلفة للموازنة 8 مليارات جنيه.

واستعرض الوزير الزيادة السنوية للعلاوة الدورية بتكلفة سنوية ١٠ مليار جنيه والحافز الإضافي للدرجات الوظيفية بما لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور بتكلفة سنوية ٢٥ مليار جنيه وكذلك زيادات أعضاء هيئة التدريس زيادات المدرسين ٣٠٠ جنيه شهريا وحافز جوده ٣٠٠ جنيه بتكلفة نصف مليار جنيه.

كما أعلن عن زيادة كادر الأطباء وزيادة حافز الجودة بالإضافة إلى حافز المهن الطبية ٤٧٥ جنيها بدل مخاطر.

كما أعلن الوزير أن هناك مشروع قانون مقدم من الحكومة وتم إرساله لمجلس النواب لرفع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ورفع حد الإعفاء الضريبى وذلك ردا على سؤال النائبة ميرفت اليكسان حول تنفيذ توجيه الرئيس برفع شريحة الإعفاء إلى ٣٠ ألف جنيه.