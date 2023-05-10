انفجار محرك طائرة "إيرباص" تابعة للخطوط الجوية العراقية فى تونس

القاهرة - سامية سيد - أفاد مصدر في الخطوط الجوية العراقية الأربعاء، بانفجار محرك طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية العراقية في تونس.

وبحسب موقع "الشرق" الإخبارى، فقد أوضح أن الطائرة كان على متنها وفد حكومي عراقي متجه إلى تونس، وأشار إلى أن الطائرة ما زالت في مطار تونس الدولي، حيث تبحث شركة الخطوط الجوية العراقية إمكانية إصلاحها وإعادتها للعراق.