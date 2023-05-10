شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين بالقاهرة: نشكر مصر وشعبها على جهودها لحقن دماء الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم السفير الفلسطيني لدى القاهرة دياب اللوح جزيل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي وجميع الأجهزة السيادية المصرية والتي تعتبر أن القضية الفلسطينية القضية المركزية وهى مشكورة للمسارعة في كل مرة يتعرض فيها الشعب الفلسطيني للعدوان لوقف هذا العدوان الهمجى من قبل الاحتلال وتتكلل دائما الجهود المصرية بالنجاح وحقن الدم الفلسطيني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامى مصطفى شردى: اننا نشكر مصر حكومة وشعبا على كل ما تقدمه للشعب الفلسطيني، مجلس جامعة الدول العربية اتخذ عددا من القرارات المهمة منها توفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني وإدانة العدوان الإسرائيلى المتهور.

وتابع: منذ فترة لم تجتمع الرباعية الأوروبية ومصر والأردن تبذل جهودا في هذا الوقت بالذات ما يمثل أهمية كبرى لنا بالذات ومن خلال كل التحركات التي نبذلها والمدعومة من مصر والعرب ليست لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني فقط وإنما نريد إنهاء هذا الاحتلال بشكل أبدى ونطالب المجتمع الدولى بتحمل مسئولياته ونحن نعول كثيرا على الدور المصرى والتأثير على أوروبا ومصر تلعب دورا حيويا في إقرار الامن الشامل في المنطقة وتفاعل ألمانيا وفرنسا مهم جدا وهناك اتصالات كثيرة ومهمة جدا تقوم بها مصر منها المعروف وغير المعروف لإقرار الامن في المنطقة ويبكون الرئيس الفلسطيني أبو مازن في الأمم المتحدة بمناسبة مرور 75 سنة على النكبة التى تعرض لها الشعب الفلسطيني.